Зараз громадський транспорт у Львові курсує у звчиному режимі з дотриманням карантинних обмежень

Динаміка з захворюванням на коронавірус у Львові зростає та збільшується кількість госпіталізованих у міські лікарні. Тому у Львові планують обмежити курсування громадського транспорту та закрити дитячі садочки. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» у понеділок, 29 березня.

За словами Садового, у місті зараз зайнято 1000 з 1300 ліжок для хворих на ковід.

«Добре, що ми прогнозували таку ситуацію і вже збільшуємо цей резерв. Зараз стоїть завдання мати 2000 таких ліжкомісць. Кожного дня все більше нових, складних пацієнтів поступає. Попри локдаун, динаміка не спадає, навпаки, є ріст. Тому наразі ніякого послаблення карантину не буде. Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину… Якщо кожного дня буде поступати по 50−70 нових хворих, то ситуація буде дуже критичною. Якщо нічого не зміниться, то може бути загальноукраїнських локдаун», – заявив Садовий.

Мер повідомив, що зараз стоїть питання про закриття дитячих садочків та обмеження курсування громадського транспорту. «Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації», – сказав Садовий.

Рішення про зупинку громадського транспорту та закриття садочків розгляне міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 30 березня.

Зараз громадський транспорт у Львові працює у звичному режимі з карантинними обмеженнями: транспорт має перевозити лише пасажирів на сидячих місцях і вони обов'язково мають носити маски. Попри це водії не завжди слідкують за дотриманням цієї норми та допускають скупчення людей у салонах автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Нагадаємо, що з 25 березня Львівська область перебуває у червоній зоні – таке рішення прийняла державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС). Уряд встановив обмеження для червоної зони, серед яких заборона діяльності закладів харчування, спортзалів, ринків, обов’язкове носіння масок у на територіях загального користування. Місцеві комісії ТЕБ і НС можуть розширювати перелік карантинних обмежень.

За останню добу на Львівщині виявили 905 випадків захворювання на коронавірус, 59 хворих госпіталізували, а виписали лише 14.