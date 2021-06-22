Борошно перевозили на львівське підприємство з Нідерландів

На українсько-польському кордоні митники зупинили вантаж з 22 тоннами генетично модифікованого соєвого борошна для годівлі тварин. Товар везли в Україну з Нідерландів, у супровідних документах не було вказано про наявність ГМО, але лабораторне дослідження підтвердило його присутність.

Товар виявили митники поста «Львів південний». Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Галицької митниці, у працівників, які перевіряли документи у водія, виникли підозри щодо товару, його вирішили перевірити.

«У товаросупровідних документах вказано, що вантаж переміщували з Нідерландів на одне з підприємств Львівської області, а заявлений товар не містить ГМО. Працівники митниці відібрали взірці борошна та скерували їх на лабораторне дослідження. Після цього з’ясувалося, що у продукції міститься генетично модифікована ДНК сої, а керівник компанії-відправника не вказав про наявність в продукції ГМО», – повідомили 22 червня у прес-службі Галицької митниці Держмитслужби.

Як пояснили у митній службі, за ст. 16 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» забороняється ввезення на митну територію України ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, за винятком тих, що призначені для науково-дослідних цілей.

На відправника склали документи за ст.483 ч.1 Митного кодексу (подання підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів). Вантаж вилучили, справу скерують до суду.