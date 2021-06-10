В особистих речах порушника кордону виявили 13 сигарет з марихуаною

Прикордонники Львівського загону затримали 44-річного громадянина Німеччини, який незаконно перетнув кордон з Україною та мав з собою марихуану.

Іноземця зупинили військовослужбовці відділу «Смільниця» після незаконного перетину ним кордону із Польщі в Україну.

«Під час огляду його речей прикордонники виявили речовину темно-зеленого кольору, розфасовану в 13 сигаретах та згортку з фольги. Згодом було встановлено, що ця речовина є марихуаною», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

У прес-службі Західного регіонального управління ZAXID.NET уточнили, що іноземець пояснив, що він їхав мандрувати.

За незаконний перетин кордону суд оштрафував іноземця на 3400 гривень. Інформацію про контрабанду наркотичних речовин передали у поліцію. За ст. 305 і 309 ККУ таке карається від п'яти до восьми років позбавлення волі.