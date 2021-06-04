Двоє німців подорожують з Дюссельдорфа до Таїланду на велосипедах

Двоє громадян Німеччини намагалися на велосипедах перетнути кордон в Україну. Іноземці пояснили свої дії тим, що вважали Україною членом ЄС і тому не знали про перевірку на кордоні. Про курйозний випадок повідомили у Держприкордонслужбі у п’ятницю, 4 червня.

Уночі 3 червня на території прикордонного відділу «Грушів» спрацювала сигналізація. На місце одразу вибув прикордонний наряд, який виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну німці вирішили адже думали, що Україна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

На іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.