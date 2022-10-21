Цей кровоспинний засіб розробили львівські науковці

Новий кровоспинний засіб розробили професори Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького Ростислав Білий, Максим Луцик та Ростислав Стойка. Над його розробкою вони почали працювати ще у 2014 році і через рік препарат був же готовий. У 2016 році науковці отримали патент України на винахід, повідомляє «Укрінформ».

Спонсором виробництва препарату став топ-менеджер одного з американських медичних центрів доктор Шандор Варі. Він знайшов кошти на створення виробництва гемостатика і забезпечив купівлю першої великої партії сировини.

Львівські вчені за кілька місяців вдосконалили виробництво і розробили кровоспинний засіб – активатор згортання крові, який за деякими показниками виявився кращим, ніж закордонні препарати.

« Хтось у вільний час займався волонтерством, а ми розробляли в лабораторії наш кровоспинний препарат. Ми почали модифікувати процес виробництва, а по суті зробили новий винахід, тобто цей гемостатик зроблений фактично заново. Втричі збільшили його ефективність, віднайшли нові екологічні джерела сировини, подолали недоліки першої розробки відповідно до побажань військових. Хоча, безумовно, все базувалося на нашому попередньому досвіді», – розповів професор кафедри гістології, цитології та ембріології медуніверситету Ростислав Білий.

Активатор згортання крові – це мікрогранули, які при контакті з кров'ю утворюють в'язкий гель, що зупиняє кровотечу. Важливо, що при цьому гель не «спікається» з тканинами тіла, не утворює тверду кірку і легко змивається 0,1% розчином оцтової кислоти. Щоб отримати такий розчин, достатньо до літра води додати дві чайні ложки оцту. І це ще одна його перевага, адже основна проблема гемостатичних порошків – саме утворення ущільнення на ушкодженій тканині, які важко відділити від рани.

За словами професора, 10 грамів порошку достатньо, щоб перетворилось в густий гель 100 мл крові. Насправді, це дуже багато. Якщо рана велика, гемостатик має накладати вже професійний медик, і він може використати кілька упаковок.

Перші пакетики з гемостатиком, за словами науковця, відправили на фронт наприкінці червня – на початку липня. Наразі цей препарат виготовляють за гроші спонсорів.

«Зараз – це спонсорські гроші. Ми відправляємо наш гемостатик на фронт через надійних партнерів. Зокрема, через Тернопільський національний медичний університет, де збирають медичні аптечки для парамедиків ЗСУ. Цю роботу координує проректор проф. Оксана Шевчук. Зараз ми намагаємося вийти на напівкомерційні засади, щоб препарат став доступнішим широкому загалу, волонтери його можуть придбати. Зв’язатися з нами можна через наш сайт», – каже професор Ростислав Білий.

Зараз команда науковців, а це всього четверо людей, виробляє від п’ятисот до тисячі упаковок на місяць – у вільний від основної роботи час.