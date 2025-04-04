У пацієнта виявили рак молочної залози і терміново прооперували

У Львівського онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі успішно прооперували 57-річного мешканця Львівщини, у якого діагностували рак молочної залози II cтадії. Це захворювання у чоловіків зустрічається рідко. За даними ВООЗ, на рак грудної залози у чоловіків припадає 0,5–1% від усіх випадків онкопатології молочних залоз, тому чоловіки рідко проходять обстеження і звертаються до лікаря здебільшого на пізніх стадіях захворювання.

Юрій (так звати пацієнта) кілька років тому пройшов лікування з приводу раку простати, а влітку 2024 року помітив в ділянці правої грудної залози невелике ущільнення. Та спершу не звертав на нього увагу, ущільнення не боліло і не викликало дискомфорту, повідомили в онкоцентрі.

Ущільнення на грудях не боліло і не спричиняло дискомфорту

У серпні 2024 робили йому зробили операцію на очі і після наркозу чоловік відчув, що гулька на грудях почала поколювати. Згодом вона збільшилася і тоді він звернувся до лікарів. У жовтні потрапив у відділення пухлин м’яких тканин Львівського онкоцентру, де після обстежень йому поставили діагноз – рак грудної залози II стадії.

Після низки обстежень, лікарі ухвалили рішення про оперативне втручання.

«Ми видалили пацієнту грудну залозу та одночасно провели біопсію сигнальних лімфатичних вузлів та зберегли лімфоколектор. Під час планового гістологічного дослідження було виявлено мікрометастаз в сигнальному лімфатичному вузлі. Враховуючи сучасні підходи до лікування раку молочної залози, ми залишили лімфоколектор, щоб уникнути можливих ускладнень, і призначили пацієнту курс променевої терапії на зону регіонарного лімфатичного відтоку», – каже завідувач відділення пухлин м’яких тканин Ігор Дмитрик.

Лікарі кажуть, що лікування онкології – це не лише операція та терапія, а й новий спосіб життя, який допомагає організму відновитися. Зараз чоловік перебуває під постійним наглядом лікарів, регулярно проходить контрольні обстеження та здає аналізи, щодня робить зарядку, багато гуляє на свіжому повітрі.

Що треба знати чоловікам про рак грудної залози?

Лікарі наголошують: чоловікам також необхідно звертати увагу на стан грудних залоз і не ігнорувати будь-які зміни. Основний симптом, що може свідчити про розвиток онкології, – це ущільнення у ділянці грудної залози.

Інші можливі прояви: виділення із пипки (кров’янисті або прозорі), почервоніння, лущення або виразки на шкірі зони грудних залоз чи пипки, збільшені лімфатичні вузли у пахвовій зоні.

Якщо виявили хоча б один із цих симптомів – негайно зверніться до лікаря. Чим раніше виявлено пухлину, тим вищі шанси на успішне лікування.