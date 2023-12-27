Пацієнтка зі своїми рятівниками Ростиславом Боднаром і Світланою Струк

Онкологи-гінекологи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру успішно прооперували 81-річну пацієнтку з Львівщини, у якої діагностували пухлину матки. Оперуват її було дуже ризиковано, і не лише через поважний вік. У хворої була складна комбінована вада серця. Утім, лікарі ризикнути.

У гінекологічне відділення онкоцентру жінка потрапила зі скаргами на здоров’я. Під час обстеження у неї виявили пухлину матки. Подібні онкогінекологічні патології мають чіткий протокол лікування. Та у випадку цієї пацієнтки команда лікарів довго намагалась знайти правильне рішення. У хворої була складна комбінована вада серця, що робило оперативне втручання ризикованим. Ще одним фактором додаткового ризику був поважний вік жінки, повідомили в онкоцентрі.

Лікарі кажуть: якщо є один шанс зі ста, його треба використати.

«Ми відправили жінку до кардіохірургів, вони оглянули її – серце працювало недобре. Було багато ризиків, їх ми обговорили і з рідними, і з самою пацієнткою. І після низки обстежень наші колеги дозволили провести пацієнтці оперативне втручання. Ми до дрібниць розрахували усе з анестезіологами і провели операцію», – каже завідувачка гінекологічного відділення №2 Світлана Струк.

За словами лікарів, пацієнтка була дуже оптимістично налаштована і це дуже мотивувало всю команду. Нині пацієнтка почувається добре і радіє, що нарешті може повернутися до рідних.