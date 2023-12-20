Операція тривала дві години і пройшла успішно

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно видалили 40-річній мешканці Львівщини 10-сантиметрову пухлину наднирників. Новоутвір у жінки виявили під час планового обстеження, він міг спровокувати гіпертонічний криз і призвести до раптової смерті.

40-річна пацієнтка, як повідомили у лікарні, хворіє на розсіяний склероз. Це невиліковне прогресуюче захворювання центральної нервової системи. Аби контролювати свій стан, жінка постійно проходить планові огляди, зокрема, і МРТ-обстеження. Під час томографії у неї і виявили пухлину.

Спеціалісти Центру хірургії провели жінці додаткові обстеження, включно з УЗД і КТ, та встановили, що у жінки – феохромоцитома. Це доволі рідкісна доброякісна пухлина надниркових залоз, яка порушує процес вироблення гормонів. За статистикою зустрічається в однієї людини зі 100 тисяч.

«На момент обстеження пацієнтки феохромоцитома виросла вже до 10 см та несла пряму загрозу життю. Пухлина тиснула на сусідні органи і структури та могла розірватись. Окрім того, в наднирниках виробляються вкрай важливі гормони, що регулюють рівень артеріального тиску. Будь-якої миті у жінки міг статися гіпертонічний криз та призвести до раптової смерті», – кажуть у лікарні.

Через великий розмір пухлини консервативне лікування жінці не допомогло б. Єдиний вихід – операція. Під час оперативного втручання хірурги виконали лівобічну адреналектомію – видалили пухлини разом з наднирником. Операція тривала дві години та минула успішно. На четвертий день після втручання пацієнтка поїхала додому.