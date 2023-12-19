Команда лікарів, яка допомагала захиснику боротися з важкою недугою

Команда лікарів проктологічного відділення Львівського онкоцентру врятувала військового з онкологічним захворювання прямої кишки на IV стадії та з вираженою супутньою патологією. Захворювання виявили наприкінці зими 2023 року. Відтоді пацієнт спільно з лікарями боровся з хворобою і спільними зусиллями її вдалося подолати.

Ігор на фронті з 2014 року. У лютому 2023 року він проходив плановий медогляд в госпіталі, де і дізнався про грізний діагноз. Жодних скарг у нього не було, тож і сам діагноз, і те, що захворювання виявили вже на IV стадії, шокувало і чоловіка, і його рідних, кажуть в онкоцентрі.

«Спочатку мені запропонували медичну евакуацію за кордон, бо ризики були надто великі, але я відмовився. Тоді лікарі запропонували спеціальний план лікування і погодились провести оперативне втручання. Мені розповіли про всі можливі варіанти розвитку подій під час лікування та операції. Я вирішив наважитись. Тепер, після усього пережитого, я завжди буду вдячний лікарям за те, що їм вдалося зробити для мого одужання», – каже Ігор.

За словами в.о. завідувача проктологічного відділення Романа Бойка, пацієнта майже 8 місяців готували до оперативного втручання, бо пухлини були не лише у прямій кишці, а й в печінці.

«Спершу пацієнт отримав хіміотерапію, яка передує хірургічному лікуванню. З її допомогою вдалося припинити ріст пухлин в кишці та печінці, навіть частково зменшити їх в об'ємі. Потім за допомогою спеціального методу радіочастотної абляції йому ліквідували поодинокі вогнища у печінці», – повідомив Роман Бойко.

У військового є супутня патологія – тромбоцитопенія (погане згортання крові), що створювало додаткові ризики під час операції. Аби уникнути кровотечі, йому вводили спеціальні препарати, які поліпшили показники згортання крові. І лише після цього зробили операцію з видалення пухлини прямої кишки.

Операція пройшла успішно. Ігор може повноцінно харчуватися і вести нормальний спосіб життя. Його з онкоцентру вже виписали додому.