Львівські патрульні отримали 48 викликів через застосування у місті піротехнічних засобів

Із 1 січня Патрульна поліція Львова отримала 48 викликів про застосування у місті піротехнічних засобів, однак у жодному із них нікого не покарали. Про це повідомляє «Дивись.info» з посиланням на слова командира взводу Патрульної поліції Львівської області Олександра Савицького.

«Екіпаж поліції в обов’язковому порядку виїжджав, але як це виглядає на практиці. Людина, яка почула петарду, побачила з вікна, у більшості випадків потім відмовляється давати свідчення. А між часом виклику і приїздом екіпажу проходить певний час, тому зафіксувати безпосередньо порушення не вдається», — розповів Олександр Савицький.

Водночас, за його словами, кількість таких порушень цього року була меншою, ніж раніше.

Зазначимо, на період новорічно-різдвяних свят у Львові діє заборона на використання феєрверків та інших піротехнічних виробів. Контроль за її дотриманням покладений на поліцію та «Муніципальну варту», які мають притягати порушників до адміністративної відповідальності.