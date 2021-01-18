Львівські патрульні виявили у порушника правил дорожнього руху підроблене посвідчення водія. Перевірка документів з’ясувала, що справжні права у водія вилучили ще у 2016 році. Чоловік зізнався, що за 100 доларів купив підроблене, щоб знову не здавати іспити.

Інцидент трапився на 10-му кілометрі траси Західний обхід міста Львова 17 січня близько 23:00. Патрульні зупинили автомобіль Hyundai, водій якого порушив ПДР.

«Львів’янин надав документи для розгляду справи про адміністративне правопорушення. Патрульні, перевіривши його в базі даних, з'ясували, що серія та номер посвідчення належать документу на інше прізвище. Натомість посвідчення порушника, як було зазначено у тій же базі даних, вилучили ще у 2016 році за керування транспортним засобом в стані сп’яніння», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

48-річний чоловік зізнався поліцейським, що придбав підроблене посвідчення за 100 доларів, щоб не перескладати іспити для відновлення прав.

Справу передали слідчо-оперативній групі Пустомитівського відділу поліції. Використання підробленого документа карається за ч.4 ст.358 ККУ штрафом, арештом або обмеженням волі до двох років.