20-річна Анна з Луганщини постраждала під час російського обстрілу

Спеціалісти центру «Незламні» відновлюють обличчя 20-річній мешканці Луганщини, яку війна наздогнала у Дніпрі. Ударна хвиля від російської ракети розтрощила вікна і численні уламки скла понівечили обличчя, тіло дівчини, ушкодили око. Пацієнтка готується до весілля і спеціалісти Львова допомагають їй бути гарною нареченою.

Анна Котова родом з Сєвєродонецька, що на Луганщині. Після початку повномасштабної війни вона з хлопцем виїхала до Дніпра, але війна і там її наздогнала саме у день народження, 14 січня 2023 року. Російська ракета влучила в сусідній під’їзд. Ударна хвиля розтрощила вікна і численні уламки скла посікли тіло і обличчя дівчини, повідомили у Центрі.

«До мене зателефонувала сестра. Ми розмовляли по відеозвʼязку. В екрані я дивилась на власне зображення і думала, яка я гарна. Тоді я востаннє бачила себе з двома очима», – згадує дівчина.

Один з осколків застряг усього за міліметр від сонної артерії і міг вбити Анну будь-якої миті. Дніпровські лікарі вчасно його видалили, але ліве око зберегти не вдалося. Згодом дівчина продовжила лікування в Австрії, де їй виготовили очний протез.

«Нині на обличчі та тілі Анни все ще залишаються сліди від поранення: рубці та шрами. Дівчина готується до весілля, тож хоче їх позбутися і звернулася по допомогу до львівських спеціалістів. Пластичні хірурги Центру естетичної медицини вже проконсультували пацієнтку, склали план лікування та провели перший етан лазерного шліфування рубців на тілі. Ця процедура стимулює вироблення колагену та маскує дефекти шкірних покривів», – кажуть у Центрі.

Анна хоче позбутися рубців і шрамів до одруження. Хлопець зробив їй пропозицію ще тоді, як вона гоїли рани в українських шпиталях. І тепер дівчина сподівається, що завдяки зусиллям львівських спеціалістів вона буде гарною нареченою на весіллі.