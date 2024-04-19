На Романа чекає тривала реабілітація і нейрохірургічна операція

Львівські та київські кардіохірурги врятували 42-річного захисника з Волині Романа Клізу, у якого уламок ворожого снаряду застряг за міліметр від дуги аорти. Будь-якої миті він міг пошкодити аорту і захисник помер би за лічені секунди.

До війни Роман працював водієм за кордоном, у день повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ. Був аеророзвідником. У грудні минулого року отримав важке поранення, повідомили у лікарні св. Пантелеймона.

«Ми вийшли на позиції і тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не памʼятаю», – згадує боєць. Його побратим загинув на місці, а Романа доправили до шпиталю.

Отямився захисник у лікарні Дніпра. Дев’ять днів був у комі. Тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати чоловіка. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми він отримав ушкодження правої частини мозку. Та значно критичніше було те, що один з уламків снаряду застряг у грудній клітині чоловіка, за міліметр від дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи – та трахеї. Він міг будь-якої пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди.

Як тільки стан пораненого стабілізувався, його перевели до київської лікарні, а звідти – до Львова, у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин лікарні св. Пантелеймона. Спеціалісти Центру провели обстеження та склали план хірургічного втручання. Разом з львівськими кардіохірургами оперував Романа і кардіохірург з Інституту Амосова, завідувач відділення хірургії аорти Віталій Кравченко.

«Під час оперативного втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу і безпечно вийняли уламок, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує»,– каже кардіохірург, керівник Центру серця та судин лікарні свю Пантелеймона Роман Домашич.

Нині захисник проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у нього була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація, але після занять з фізичним терапевтом він зробити перші кроки і кожного дня робить на кілька кроків більше.

На Романа чекає тривала реабілітація і нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа. Зараз для нього виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини, які невдовзі встановлюватимуть львівські нейрохірурги.