Площа перед Оперним театром у Львові

Синоптики львівського гідрометцентру розповіли, якою буде погода на Великдень 2025. Напередодні свята можлива гроза, але із неділі, 20 квітня, прогнозують сонячну погоду.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 19 квітня, у Львові та Львівській області буде хмарна погода, можливі короткочасні дощі, гроза. Денна температура повітря становитиме близько 18°С, а вночі опускатиметься до 10°С тепла.

На Великдень – у неділю, 20 квітня, вночі можлива гроза, а вдень опадів не прогнозують. У Львові та на Львівщини денна температура повітря становитиме близько 20°С.

Прогноз погоди у Львові та області із 19 по 23 квітня

У понеділок, 21 квітня, на Львівщині також не очікується опадів, денна температура повітря – 22°С. У вівторок, 22 квітня, температура повітря трішки зросте та становитиме близько 23°С тепла.

Раніше ZAXID.NET опублікував програму подій, куди піти на Великдень 2025 у Львові, а львівські храми оприлюднили розклади святкових богослужінь та графік освячення пасок.