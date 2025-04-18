Львівські синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень
Прогноз погоди у Львові та області із 19 по 22 квітня
Синоптики львівського гідрометцентру розповіли, якою буде погода на Великдень 2025. Напередодні свята можлива гроза, але із неділі, 20 квітня, прогнозують сонячну погоду.
Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 19 квітня, у Львові та Львівській області буде хмарна погода, можливі короткочасні дощі, гроза. Денна температура повітря становитиме близько 18°С, а вночі опускатиметься до 10°С тепла.
На Великдень – у неділю, 20 квітня, вночі можлива гроза, а вдень опадів не прогнозують. У Львові та на Львівщини денна температура повітря становитиме близько 20°С.
Прогноз погоди у Львові та області із 19 по 23 квітня
У понеділок, 21 квітня, на Львівщині також не очікується опадів, денна температура повітря – 22°С. У вівторок, 22 квітня, температура повітря трішки зросте та становитиме близько 23°С тепла.
Раніше ZAXID.NET опублікував програму подій, куди піти на Великдень 2025 у Львові, а львівські храми оприлюднили розклади святкових богослужінь та графік освячення пасок.