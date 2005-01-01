Львівські спортсмени згадали найприємніші миті року, що минає

На порозі 2018-го львівські спортсмени завершують підбивати підсумки. 12 місяців вони трудилися, дарували приводи, аби ними пишалися, і здобували для України міжнародні відзнаки.

Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь у міжнародних Іграх нескорених. І здобули 14 медалей. У чотирьох нагород львівський почерк. Лучник Дмитро Сидорук виборов «срібло». Чоловік згадує: «Відчували відповідальність, адже виступали під прапором України, за її честь. Нас так помпезно проводжали і зустрічали, що хотілося виступити якнайкраще».

Роман Панченко з-за океану привіз аж 2 відзнаки – «золоту» та «срібну». Розповідає: у команді знайшов справжніх друзів. І спогади про Ігри у Торонто зігрівають душу.

«Буває, перебираєш речі, наприклад, пам'ятні монети чи фотографії, ‒ розповідає Роман. ‒ І приємно згадувати ці всі події. Якось зберемося разом із командою, поговоримо про змагання».

Є що згадувати і львівській «королеві бойових мистецтв» Олені Овчинніковій. У 2017-му вона провела чотири професійні бої, три із яких завершилися перемогою нашої спортсменки. Цей рік вона завершує із 13 чемпіонськими титулами за плечима. І не дозволяє собі розслабитися. Олена зазначає: «Тренер сказав, що в лютому вже плануються бої, але тримає трішечки в секреті від мене ці поєдинки. Говорить, щоб я не розслаблялася, а готувалася. А що саме буде – не каже, щоб я наразі не заморочувалася, не переживала. Просто тримала себе в формі».

Наполегливо і успішно налягав на педалі львів'янин Олег Канака. 22 липня він одягнув майку чемпіона Європи серед юніорів, ставши наймайстернішим у груповій гонці на очки. А рівно через місяць і два дні хлопець здобув світовий трофей у тій же ж велодисципліні. Наступний рік для Олега буде останнім в юніорській категорії. Атлет підкреслив: «Із дитячого спорту вже в чоловіки переходиш. І там треба докладати набагато більше зусиль, щоб триматися серед лідерів».