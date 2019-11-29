Львівські «тітушки» — хто вони?

Вони — політичні найманці. Молодики, доволі часто з кримінальним минулим, які видають себе за громадських активістів. За гроші вони влаштовують провокації, беруть участь у політичних акціях, масових сутичках та куплених акціях протесту. Ще з часів Євромайдану такі хлопці відомі загалу як «тітушки».

У травні 2013 року під час мітингів опозиції Вадим Тітушко напав на журналістку Ольгу Сніцарчук та фотографа Владислава Соделя. Після того, як він потрапив в об'єктиви камер, прізвище Тітушко стало загальним ім’ям.

Є столичні «тітушки». А є львівські. Члени різних угруповань, які ховаються за назвами громадських організацій. «Українська спілка учасників АТО», «Національний корпус», «Розвиток Громади», «Рабів до раю не впускають», «Сокіл» та інші. Деякі з цих організацій добралися і до Києва. А суд у справі Садового не зміг пропустити і найвідоміший львівський псевдоактивіст, колишній регіонал — Іван Спринський.

«Ми будемо мати завжди проблеми у Львові і області, допоки не позбудемося мародерів і тих, хто паразитує і зараз начебто під ореолом мученика намагається врятуватися від кримінальної відповідальності», — розповідає під час власної трансляції відомий псевдоактивіст та колишній «молодий регіонал» Іван Спринський.



У день суду над міським головою Андрієм Садовим, на телеканалі НТА, оприлюднили зняте напередодні відео. Нібито прихильники Садового їдуть до Києва на мітинг. Їхнє відео — приклад, того, що за ваші гроші — будь-який каприз. В даному випадку — 1 тисяча гривень. Але проплачені активісти, яких називали прихильниками Садового, насправді виявились його опонентами. Вони кричали міському голові Львова «Ганьба», а журналістам розповіли, що на мітингу вони проти Садового.

Десятки молодиків, які відверто виступають проти корупції, чомусь приховують свої обличчя. Під час мітингу проти Садового масовка з молодих людей стоїть позаду головних спікерів протесту. Їм важко пояснити журналістам, із яких вони організацій і що взагалі тут роблять.«Свідома молодь» відмовлялася від коментарів.

Серед натовпу можна розпізнати і членів організації Сокіл. Створена вона була ще у 2006 році, а головним партнером виступила всеукраїнська організація «Свобода». Одного з членів «Сокола» звати Дмитро, цьогоріч 29 травня під час штурму Ратуші він використовував армійський ніж. Тоді натовп кинув на землю і побив керівника адміністрації міського голови Євгена Бойка.

В «масовці» під Вищим антикорупційним судом можна розпізнати постійних учасників штурмів Ратуші.

«Я назвав свою організацію – «Шквал», я зі «Шквалу». Є «Сокіл», є там інші організації, є волонтерські організації, є учасники АТО. Безліч ветеранських організації тут є», — розповів голова патріотично-спортивного товариства «Шквал», відомий як Паша Вождь.

Проти Садового мітингував і відомий провокатор Ростислав Федорко. Він член «Братства» Дмитра Корчинського. Відомий тим, що раніше видавав себе за послушника Почаївської лаври, дав інтерв’ю у якому образливо висловлювався про українську мову та виправдовував окупацію Криму і Донбасу. Ще Федорка оголошували в розшук за напад на голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Тоді він облив активіста зеленкою.

З іншого боку акції протесту — члени громадської організації «Об’єднання добровольців». Саме вони і подавали заявку на проведення вуличної акції біля будівлі суду.

«Людина замість того, щоб дати землю атошникам, розпродала землю. І на тому нормально нажилася», — обурювався журналістам НТА мітингувальник Мирон.

Головна в «Об’єднанні добровольців» — Олена Живко. Раніше вона керувала організацією «Правий сектор-Захід». У той період була активною противницею «Розвитку громади», називала їх рекетирами, які діють методами 90-х — в інтересах львівського бізнесмена Ігоря Кривецького. У 2016 році Олена Живко говорила: «Він це фінансує, ні для кого не секрет. І власне «Розвиток громади» показав своє походження істинне, це просто звичайний рекет».

Сьогодні ж Олена Живко вже мило спілкується із членами організації «УСУ АТО», наближеної до того ж «Розвитку громади». Чому жінка стала союзницею із колишніми ворогами, можна лише здогадуватися. Однак відомо точно, що і «Об’єднання добровольців», і «Розвиток громади», і «УСУ АТО» мають спільні інтереси. Усі вони систематично стають учасниками схем приватизації землі на Львівщині. Можна припустити, що за їхньою політичною активністю стоїть бажання поширити цей бізнес і на сам Львів.