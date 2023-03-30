Під час операції хірурги забрали всі кісти з легені

Торакальні хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» терміново прооперували однорічного хлопчика з Івано-Франківщини, у якого виникли проблеми з легенями і він не міг нормально дихати. На щастя, малюк вчасно потрапив у руки спеціалістів.

Артему лише рік і 8 місяців. У нього діагностували синдром внутрішньогрудного тиску, через що у маленького виникли проблеми з диханням, кажуть у лікарні.

Восени, як розповіла мама хлопчика лікарням «Охматдиту», маленький мав захворювання дихальних шляхів, можливо це був звичайний вірус, який призвів до руйнування легеневої тканини досить великої ділянки. Через це у дитини почали формуватися кісти. Коли вони були малі, то дитинка з ними справлялася, а коли вони почали збільшуватися , то у Артемка появилася задишка, він не міг спати, став неспокійним тощо. Тож батьки вирішили їхати до львівського «Охматдиту».

У лікарні хлопчика ретельно обстежили, зробили КТ і рентгенографію, які показали, що у маленького – кістозна хвороба легень. Наступного дня торакальні хірурги Олег Ленів і Роман Ковальський прооперували дитину. Під час оперативного вручання вони забрали усі кісти з легені, після чого легеня розправилася, середостіння стало на своє місце, задишка пройшла і Артем почав нормально дихати, спати, бавитися.

«Синдром внутрішньогрудного напруження призводить до високого тиску у легенях і вони не можуть дихати. Полікістоз у легенях створюють своєрідні кульки, які наповнюються повітрям. Тобто, спрацьовує принцип клапана – коли дитина вдихає – повітря засмоктується, а коли видихає – клапан закривається. Таким чином ті кісти надуваються, їх стає багато і вони створюють високий тиск, здавлюючи здорові тканини легені, збільшуючи серце, стравохід, хворим важко дихати. Такі симптоми можуть призвести до летальних випадків, або глибокої інвалідності», – повідомили в лікарні.

Артем уже вдома, з ним усе гаразд. Він росте та нормально розвивається.