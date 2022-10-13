Медики очікують, що після закінчення лікування рухова функція руки відновиться повністю

Дитячі травматологи львівської лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) врятували руку 17-річному мешканцю Львівщини, який отримав складні нетипові переломи при падінні з воза. З такими травмами не стикалися навіть досвідчені травматологи дитячої лікарні, але їм вдалося зберегти хлопцю руку.

Ігор розповів лікарям, що того дня родина копала картоплю. Урожай у мішках повантажили на віз і везли додому. Дорогою один мішок злетів і хлопець разом з ним. Рука потрапила під колесо воза. У результаті – численні нетипові переломи та відкриті рани.

Хлопця привезли до Львова, в лікарню св.Миколая, де його відразу взяли в операційну, бо пацієнт міг втратити чутливість і здатність рухати кінцівкою.

«Пацієнтові провели фасціотомію - розрізали сполучну тканину, аби зняти тиск у кінцівці, та зібрали всі кісточки кисті докупи. Кістки пальців травматологи зафіксували чотирма спицями Кіршнера, які пацієнт носить вже близько місяця», – повідомили в лікарні.

За словами медиків, якби втручання не провели вчасно, набряк м’яких тканин кисті міг наростати та притискати нерви. Як наслідок - пальці втратили б чутливість і хлопець перестав би ними рухати.

Зараз пацієнт проходить реабілітацію. Він уже може рухати пальцями та навіть самою кистю. Ігор не втрачає оптимізму та готується повернутися до навчання, адже хоче стати інженером-архітектором . Медики очікують, що після закінчення лікування рухова функція руки відновиться повністю.