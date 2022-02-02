Львівські ЦНАПи працюють за зміненими графіками, деякі взагалі призупинили роботу

Через стрімкий ріст хворих на коронавірус та задля дотримання безпечних умов прийому львівські ЦНАПи працюють за зміненими графіками, а деякі призупинили роботу. У прес-службі Львовіської міськради розповіли, як від 2 лютого працюватимуть ЦНАПи.

«У період росту захворюваності на коронавірус та з метою дотримання безпечних умов прийому громадян ЦНАПи працюють і продовжують приймати відвідувачів щодня згідно з графіком з незначними тимчасовими корективами», – повідомили у Центрі надання адміністративних послуг м. Львова.

Зокрема:

змінено години прийому у малих громадах (с. Лисиничі, с. Зашків, с. Рясне-Руське): робочими залишили 2 дні – вівторок і четвер.

є зміни у прийомах представників соціального захисту, пенсійного фонду і соціального страхування.

тимчасово ЦНАПи не приймають відвідувачів у суботу.

Центр надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальні підрозділи працюватимуть за таким графіком:

понеділок – вівторок: 09:00 – 18:00;

середа: 09:00 – 20:00;

четвер: 09:00 – 18:00;

п’ятниця 09:00 – 16:00;

субота – тимчасово призупинено;

неділя – вихідний.

Також тимчасово припинив роботу ЦНАП на вул. Т. Шевченка, 374.

ЦНАПи у с. Лисиничі, с. Зашків, с. Рясне-Руське працюватимуть у вівторок та четвер із 09:00 до 18:00.

Консультації представника Пенсійного фонду України у ЦНАП можна отримати:

Винники вул. Галицька, 12 – вівторок та четвер із 9:00 до 18:00;

Рудне вул. Грушевського, 55 – вівторок із 9:00 до 14:00;

Брюховичі вул. Івасюка, 2А – кожен 2 та 4 четвер місяця із 9:00 до 15:00;

Дубляни вул. Т. Шевченка, 4 – 1 та 3 середа місяця із 9:00 до 16:00.

Консультації представників соціального захисту населення у ЦНАП надаватимуть:

Винники, вул. Галицька, 12 – вівторок, четвер із 9:00 до 18:00.

Дубляни вул. Т. Шевченка, 4 – понеділок – четвер із 09:00 до 18:00.

Консультації у селищі Рудне та с. Рясне-Руське тимчасово призупинили.

Тимчасово призупинили надання консультацій представників фонду соціального страхування у Винниках. У Рудному вони відбуватимуться по понеділках із 9 до 18 год, а у Львові на вул. К. Левицького, 67 – у вівторок із 9:00 до 18:00.

Наразі у міському департаменті адміністративних послуг не повідомляють скільки часу ЦНАПи працюватимуть за такими графіками. З усіма питаннями мешканців просять звертатися до служби підтримки ЦНАП: (032)297-57-95.

Також можна замовити послугу дистанційно. Перелік послуг тут. Здійснити попередній запис до підрозділів ЦНАП можна за посиланням.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 29 січня усі львівські ЦНАПи призупинили роботу на один день через велику кількість хворих працівників.

Нагадаємо, що з 31 січня Львівська обласна комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення про посилення карантину у Львівській області. Карантин в області поширили на ринки, ресторани і розважальні центри. Таке рішення ухвалили через те, що область перевищила показники «червоної» зони. Хоча зазначимо, що державна комісія з питань ТЕБ і НС не переводила Львівщину в «червону» зону карантину, а вирішила зачекати ще тиждень.