«У мене є мрія – поселити у Львові сім'ю зубрів».

На вул. Енергетичній, 19 навпроти житлового будинку росте 150-річний дуб. Йому міська екологічна комісія надасть статус ботанічної пам'ятки. Все тому, що дерево має поважний вік, воно масивне та здорове. Про це розповіла начальниця управління природних ресурсів Олександра Сладкова.

«Обхват його стовбура — 5 метрів, тому дуб є найбільшим у своєму роді в місті. Має 150, а, можливо, й 200 років. Він добре зберігся», – каже Олександра Сладкова.

Статус природної пам'ятки гарантує те, що дерево стане об'єктом заповітного фонду. Тож його стан будуть постійно і прискіпливо моніторити.

«Якщо хтось захоче там будуватись чи вести інші господарські роботи, мусить чинити так, аби не завдати дубові шкоди. Дерево потрібно зберегти для майбутніх поколінь», – зазначила Сладкова.

Також чиновниця додала: міське управління екології інвентаризувало 130 львівських дерев, які теж можуть стати ботанічними пам'ятками.