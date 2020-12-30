Нові садівники будуть займатися більше менеджерською, організаційною роботою

Львівська міська рада створює штат садівників нового формату та шукає шістьох фахівців у кожен район міста. Нові садівники переважно особисто не обрізатимуть дерева та не стригтимуть кущі, а будуть займатися більше менеджерською, організаційною роботою, повідомили в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР.

«Треба не лише висаджувати нові дерева, а й правильно їх доглядати. Це не будуть садівники у класичному розумінні цього слова. Їм не доведеться власноруч, наприклад, стригти кущі, хоча вони мають добре на цьому розумітися. Садівники, яких ми шукаємо, повинні спостерігати і визначати догляд до якомога більшої кількості зелених насаджень у своєму районі», – зазначає керівниця управління Олександра Сладкова.

Садівники нового формату займатимуться:

плануванням нових посадок;

формуванням завдань для закупівель саджанців і послуг з догляду;

обстеженням стану дерев спільно з відповідними комісіями;

підготовкою документів для визнання певних дерев пам’ятками;

складанням протоколів, якщо зелені насадження знищені або пошкоджені;

допомогою небайдужим львів’янам у догляді та оновленні озеленення на прибудинкових територіях;

комунікацією з проектантами вулиць і наглядом за їхніми ремонтами.

Аби стати кандидатом на посаду садівника, потрібно заповнити онлайн-форму.

Додамо, що Львів одним з перших серед міст України відмовився від повного обрізування дерев та зрізання без подальшої заміни. Зараз управління екології обліковує дерева в місті, намагається своєчасно їх замінювати, а також доглядати та лікувати вікові дерева.