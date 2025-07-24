Львівський апеляційний суд відмовився зменшити заставу підозрюваному у будівельній афері
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 липня
- Зберегти незалежність НАБУ і САП. Із таким закликом міські депутати Львова звернулась до президента та Верховної Ради.
- Просили про зменшення розміру застави. Львівський апеляційний суд залишив Тараса Іваня під вартою із правом внесення застави – понад 5,7 млн грн.
- Долучатимуться усі. Поточний ремонт вулиць у Львові зможуть робити за участі мешканців та підприємців.
- «Залізний Лев» від громади міста. Новий нагрудний знак вручатимуть тим, хто допомагає здобувати перемогу.
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