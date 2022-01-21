На Львівському авіаційно-ремонтному заводі планують ремонтувати цивільні літаки. У п’ятницю, 21 січня, у Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі відбулась підсумкова нарада за минулий рік за участю керівництва концерну «Укроборонпром», його підприємств-учасників, голови Львівської ОДА Максима Козицького та міського голови Львова Андрія Садового. Під час події обговорили результати роботи державних оборонних підприємств України у минулому році.

Говорили і про Львівський авіаційно-ремонтний завод. Це одне з найпотужніших підприємств Міністерства оборони України, яке спеціалізується на ремонті військової авіаційної техніки. Спеціалізація заводу – легкі фронтові винищувачі та винищувачі-бомбардувальники типу «МіГ» . Зокрема, торік тут відремонтували три літаки для Повітряних сил ЗСУ і два – для іноземного інвестора. Приблизно стільки ж у планах і на цей рік. Ремонт кожного літака в середньому триває від 7-ми до 9-ти місяців. Бригади ж можуть працювати одночасно над кількома.

«Наші можливості значно перевищують замовлення держави, але на фоні деяких інших підприємств гріх скаржитися. Безумовно хочеться, щоби було краще з роботою, але ми в цьому напрямку просуваємось. Є в нас конструктивний діалог із владою, за підтримки керівництва концерну. В цей рік ми ввійшли з державним оборонним замовленням» – розповів Дмитро Матрунчик, директор Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу.

Водночас в «Укроборонпромі» на базі львівського заводу планують розгорнути обслуговування і цивільних літаків. Це дозволило би створити нові робочі місця на підприємстві.

«Дійсно є проект зі створення сервісного центру для обслуговування цивільних літаків. Ми будемо пропонувати це Міністерству інфраструктури України в межах створення українського національного авіаперевізника. Ми уклали відповідний меморандум, що літаки «Антонов» будуть частиною цього авіаперевізника. Ми зацікавлені в тому, щоб потужності, в першу чергу львівського заводу, використовувались для обслуговування літаків державної авіакомпанії», – пояснив Юрій Гусєв, генеральний директор ДК «Укроборонпром».

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року було оголошено про початок утворення національного авіаперевізника України під назвою «Українські національні авіалінії – Ukrainian National Airlines» (UNA). Верховна Рада виділила з держбюджету 0,5 млрд грн на формування статутного капіталу національного авіаперевізника, а Мінінфраструктури випустило наказ про створення нового авіаперевізника.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter