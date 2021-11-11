Військові роботи виконуватимуть логістичні, розвідувальні та бойові завдання

Завод «Меридіан» імені Сергія Корольова, який входить до концерну «Укроборонпром», візьме участь у створенні українських бойових роботів разом із інноваційним холдингом Sikorsky Challenge та командою розробників проєкту «Мобільні бойові роботи». Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому» у четвер, 12 листопада.

Очікується, що вдасться створити безекіпажні наземні компактні машини. Їх хочуть застосовувати для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогневої підтримки та розмінування.

Завод «Укроборонпрому» має забезпечити серійне виробництво, а холдинг Sikorsky Challenge – маркетинговий супровід.

Інші чотири проекти, реалізацію яких планують розпочати пізніше, стосуються протидії безпілотникам, розмінування, мережевих технологій інтелектуального моніторингу повітряного простору та наведення засобів ураження, а також створення економного електродвигуна.

Також на заводі планують працювати над створенням технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору й високоточним наведенням засобів ураження повітряних об'єктів.