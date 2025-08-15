Приблизна вартість побудови вітропарку може сягати 45 млн євро

Компанія зі львівським корінням ТзОВ «ВЕС-Юва» планує побудувати вітровий парк у Хмельницькій області на пасовиськах поблизу міста Шепетівка. Його потужність становитиме до 30 МВт.

Локація майбутнього вітрового парку – Ленківецька сільська громада Шепетівського району. Там, згідно з повідомленням про планову діяльність, «ВЕС-Юва» має намір встановити до шести вітрових енергоустановок. Їхня сукупна потужність сягатиме 30 МВт, йдеться на сайті «Української вітроенергетичної асоціації». Також передбачені допоміжні споруди, зокрема розподільний пристрій та електропідстанція.

Відповідно до даних платформи Vkursi, «ВЕС-Юва» має в оренді чотири земельні ділянки на околицях села Ленківці. Їхня сукупна площа становить 2,85 га, цільове призначення – землі для сінокосів та пасовищ.

«Поточне цільове призначення буде змінено на нове – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій», – йдеться в описі проєкту. Загалом під вітровий парк компанія планує отримати до 10 га.

Щорічна генерація електроенергії з вітру очікується на рівні приблизно 131,4 млн кВт*год. Заявлений термін роботи станції становить до 25 років із можливістю пролонґації «залежно від технічних характеристик обраного типу основного обладнання».

Компанію «ВЕС-Юва» зареєстровали в Шепетівці у листопаді 2023 року. Її статутний капітал становить 200 тис. грн. Основний вид діяльності – виробництво електроенергії. Торік, згідно зі звітністю, «ВЕС-Юва» мала 41,63 млн грн активів, 40,36 млн грн зобов’язань, чистий прибуток становив 1,08 млн грн.

Директором і єдиним власником підприємства є підприємець Андрій Доманський з смт Верхнє Синьовидне на Львівщині. Він також є бенефіціаром кількох компаній, що працюють в галузях виробництва електроенергії, електромонтажних робіт, інвестиційної діяльності (ТзОВ «ВЕС Поділля», «Юва-Енерджі», «Інвестиційна компанія Юва»).

До 2024 року Андрій Доманський разом із Юрієм Кучеревським були засновниками львівської електромонтажної компанії «Юва Енерджі». Підприємство надає послуги із проєктування, будівництва і обслуговування електричних підстанцій, мереж та інших об’єктів для приватних та державних замовників. Торік у січці Доманський вийшов зі складу її засновників.

Від травня 2025 року «Юва Енерджі» перебуває у так званому чорному списку АМКУ через змову на аукціоні «Хмельницькобенерго» із закупівлі обладнання. Сайт «Наші гроші» раніше писав, що «Юва Енерджі» отримувала підряди майже виключно в цього обленерго і трохи в інших замовників на Львівщині та Хмельниччині.

Як йдеться на сайті «Української вітроенергетичної асоціації», «ВЕС-Юва» є «стратегічним партнером ТОВ «Юва Енерджі», що з 2017 року працює у сфері енергетики».

ZAXID.NET неодноразово звертався з проханням по коментар щодо вітрового парку до власника «ВЕС-Юва» Андрія Доманського, проте він проігнорував запитання від редакції.

До слова, в Україні вартість будівництва 1 МВт вітрової електростанції коливається між 1,2 і 1,5 млн євро. Відповідно, 30 МВт потужності вітропарку «ВЕС-Юва» обійдуться інвесторові у 36-45 млн євро.