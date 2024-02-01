Михайло Василина отримав нову підозру в рамках кримінального провадження

Колишній голова Грядівської сільської ради, що біля Львова, а нині депутат Львівської райради від «Європейської солідарності» Михайло Василина отримав нову підозру за махінації з землею на 6 млн грн. За версією правоохоронців, перебуваючи на посаді голови сільради, він незаконно роздав 4 га землі комунальної власності приватним особам, а одну з ділянок оформив на свою дружину. Раніше він отримав підозру за незаконну роздачу 22 га.

За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, посадовець провернув оборудку з землями Національної академії аграрних наук (НААН).

«Перебуваючи на посаді голови сільради, своїми рішеннями без належного погодження з НААН збільшив межі одного з сіл Львівщини та змінив форму власності цих земель з державної на комунальну. Надалі земельні ділянки поблизу Львова передав у приватну власність, а одну з них оформив на свою дружину», – йдеться в повідомленні ДСР у четвер, 1 лютого.

Унаслідок незаконних дій голови сільради було незаконно відчужено 4 га землі, а сума збитків становила майже 6 млн грн.

На підставі зібраних доказів колишньому голові сільради, а нині чинному депутату районної ради, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 ККУ).

Також підозру отримав і підприємець, що працює у сфері інжинірингу, геології та геодезії та займався розробкою проектно-технічної документації. Йому інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). Незаконно відчужені землі повернуть державі.

За даними ZAXID.NET, підозру в цій справі отримав екс-голова Грядівської сільради, а нині депутат Львівської райради від «Європейської солідарності» 55-річний Михайло Василина. В лютому 2023 року йому вже оголошували підозру у незаконному відчуженні 22 га земель Національної академії аграрних наук України, сума збитків становила 69 млн грн.