32-річний шейх Мурат Сулейманов, відтепер муфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

Львівський імам шейх Мурат Сулейманов став муфтієм (вища духовна особа у мусульман-сунітів) Духовного управління мусульман України «Умма». У вівторок, 8 листопада, про призначення нового муфтія повідомив колишній муфтій, Саід Ісмагілов на сторінці у Facebook.

«Новим муфтієм Духовного управління мусульман України «Умма» обрано імама мусульман Львова і Галичини шейха Мурата Сулейманова. Це один з найосвіченіших мусульманських релігійних діячів України», – йдеться у повідомленні Саіда Ісмагілова.

Мурату Сулейманову 32 роки, він народився в Криму в родині кримських татар. Шейх Мурат закінчив школу Коран-хафізів та знає весь Коран напам'ять. Також він має диплом Єменського університету, шейх Мурат є головою всеукраїнської асоціації з вивчення Корану. З 2015 року Мурат Сулейманов є імамом мусульман Львова. Впродовж шести років він був заступником муфтія.

До слова, впродовж 13 років муфтієм українських мусульман був Саід Ісмагілов. Однак у червні цього року Саід Ісмагілов склав свої повноваження і зараз служить у ЗСУ, він водій-парамедик, евакуйовує поранених вояків з поля бою. Від червня обов'язки муфтія виконував Мурат Сулейманов, тепер же ж він офіційно став муфтієм – головним релігійним діячем українських мусульман.