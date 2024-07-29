Ремонтні роботи у дитячому віділенні "Охматдиту" розпочнуть уже наступного тижня

Віце-голова наглядової ради ПАТ «Мульті Весте Україна 3» (компанія, яка володіє ТРЦ Forum Lviv) Володимир Женчак і партнери «Forum Lviv» виділили 2 млн грн на підтримку двох провідних дитячих лікарень України: «Охматдиту» у Львові та Києві. Ця допомога надійшла у надзвичайно важливий час, коли один корпус столичної лікарні повністю зруйнували росіяни, а навантаження на львівський«Охматдит» зросло, адже сюди евакуювали пацієнтів з Києва. У львівському «Охматдиті» за ці кошти планують провести капітальний ремонт двох боксів у відділенні раннього дитинства, де лікують найменших пацієнтів. Роботи планують розпочати уже наступного тижня, повідомили у лікарні.

Голова опікунської ради лікарні Андріана Мальська каже, що медики давно мріяли відремонтувати відділення раннього дитинства. До війни у лікарні створювали комфортні умови завдяки проекту іменних палат, але з початком повномасштабної війни це стало набагато складніше робити, оскільки більшість коштів скеровують на потреби військових. А комфортні умови у відділенні для найменших дітей особливо важливі, адже пацієнти до двох років перебувають у лікарні з мамою, тому потрібно створювати умови для двох. Більшість дітей там перебуває після складних операцій і реанімації, вони потребують цілодобового нагляду найближчих, тому так важливо підтримати їх на шляху до одужання.

«Ми надзвичайно вдячні меценатам, особливо Володимиру Женчаку та партнерам з "Форуму Львів", вони систематично допомагають нашій лікарні. Раніше вони вже проводили збори і робили великі пожертви на обладнання і розхідники для реанімації новонароджених. Дитячі лікарні заслуговують найбільшої уваги і умови перебування в них повинні бути комфортними, діти не повинні страждати від наслідків цієї жорстокої війни», – каже генеральний директор Центру дитячої медицини Роман Кізима.

Ремонтні роботи у відділенні раннього дитинства у лікарня планують розпочати вже наступного тижня.