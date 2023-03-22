Павло Баль виборов три медалі Кубку Азії

У японському місті Саппоро завершився Кубок Азії з лижних перегонів серед спортсменів з інвалідністю. Паралімпієць Павло Баль здобув для Львівщини три медалі. У прес-службі Львівської обласної адміністрації розповіли у середу, 22 березня, що першою нагородою для спортсмена стала бронза на дистанції 5 км

Два золота Павло Баль здобув у спринті та на дистанції 10 км. «Особливість спринту полягала в тому, що його проводили як змішані перегони — спортсмени усіх країн-учасниць та усіх класів бігли 1 км 200 м разом. А медаль на дистанції на 10 км з лижних перегонів Павло Баль здобув в останній день змагань, срібним призером тут став ще один представник Львівщини Василь Кравчук», – повідомили у прес-службі ЛОВА.

Загалом на Кубку Азії Україну представляли десять спортсменів. Вони здобули 13 медалей, з яких 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

Лижні перегони на Кубку Азії

Зазначимо, що Павло Баль родом з Мостищини. Він тренується під керівництвом Богдана Добрянського у Львівському регіональному центрі спорту людей з інвалідністю «Інваспорт». Паралімпієць потрапив до центру після високої ампутації кінцівок. У січні 2023 року Павло Баль виборов бронзу чемпіонату світу з лижних перегонів на 18 кілометрів.