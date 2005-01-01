Львівський перевізник відсудив у міськради ₴535 тис. за перевезення пільговиків

«Львівське АТП-14630» відсудило півмільйона грн за перевезення впродовж місяця пільговиків на 11 міських маршрутах

ПАТ «Львівське АТП-14630» відсудило в Львівської міськради понад 535,6 тис. грн за перевезення пільговиків у маршрутках. Під час сесії 22 березня депутати ЛМР затвердили зміни до міського бюджету, у яких передбачили виплату перевізнику цих коштів.

Рішення про виплату «Львівському АТП-14630» компенсації Господарський суд Львівської області прийняв ще у грудні 2017 року. Мерія Львова не оскаржувала цього рішення, тож під час сьогоднішньої сесії департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, який був відповідачем у суді, виділили 535,6 тис. грн для виплати боргу.

Цікаво, що сама заборгованість виникла ще у 2015 році (як тоді, так і зараз «Львівське АТП-14630» обслуговувало 11 міських маршрутів – №15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44 та 54). У рішенні Господарського суду Львівської області вказано, що за перевезення пільговиків впродовж 1-24 грудня 2015 року перевізник витратив 535,6 тис. грн.

Зазначимо, з 20 січня 2018 року приватні перевізники Львівщини запровадили повну оплату за проїзд для пенсіонерів за віком як у міських, так і в приміських та міжміських маршрутках. Безкоштовним проїзд для пенсіонерів залишається на маршрутах, які обслуговує комунальний перевізник АТП-1.

Водночас 14 березня Кабмін ухвалив рішення про монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських і міжміських маршрутах. Витрати на проїзд усіх пільговиків мають фінансувати із місцевих бюджетів.

При цьому, за інформацією заступника міського голови Львова Сергія Бабака, у Львові є близько 140 тис. пільговиків (92 тис. із них – це пенсіонери) і повністю компенсувати їх проїзд у транспорті мерія не має змоги. За підрахунками Сергія Бабака, на компенсацію перевізникам безкоштовного проїзду лише пенсіонерів з міського бюджету щороку потрібно виділяти близько 338 млн грн, а щоб компенсувати проїзд всіх пільговиків – 511 млн грн.