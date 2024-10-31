ДБР не змогло встановити, скільки хабарів отримав податківець

Франківський районний суд Львова через терміни давності закрив справу заступника начальника відділу головного управління Державної податкової служби у Львівській області Миколи Рака. Чиновника звинувачували в тому, що він на щомісяця отримував «відкати» від підприємців, які без дозволів торгували алкоголем та тютюном. Сайт NGL.media, який звернув увагу на ухвалу суду, зазначає, що прокуратура не заперечувала щодо закриття кримінального провадження.

Згідно з матеріалами справи, слідчі ДБР затримали Миколу Рака у червні 2021 року, коли він отримував хабар 2,5 тис. грн. Слідчі вважають, що невелика сума хабаря зумовлена його регулярністю. Йдеться про те, що Микола Рак міг отримувати щомісячні «відкати» 500-1000 грн. За винагороду податківець повинен був покривати підприємців, які не мають дозволів на продаж алкоголю та тютюну: не вносити їх у списки для перевірки або до списку на сплату штрафів. Слідчі ДБР не змогли встановити точну кількість клієнтів Миколи Рака.

Попри те, що Микола Рак отримав підозру у хабарництві (ч. 3 ст. 368 ККУ), він продовжив працювати на держслужбі й отримувати зарплату заступника начальника одного з відділів головного управління ДПС у Львівській області. Справу закрили через завершення строків давності. Це стало можливим, оскільки прокуратура перекваліфікувала дії чиновника з тяжкого кримінального корупційного правопорушення на кримінальний проступок.

Під час судового процесу правоохоронці двічі змінювали інкримінований злочин й зрештою Миколу Рака судили за шахрайство (ч. 1 ст. 190 ККУ), яке не є корупційним злочином. Термін його розгляду становить три роки. Зазначимо, що ухвалив закрити справу через терміни давності суддя Олександр Величко.

Львівський адвокат Олег Мицик у коментарі NGL.media (він прокоментував ситуацію безвідносно до конкретної людини) розповів, що дії правоохоронців є нетиповими. За його словами, ДБР та прокуратура різко змінює кваліфікацію дій підозрюваного з тяжкої статті на м'якшу.

«Зміна обвинувачення прокурором зі зловживання впливом на шахрайство виглядає просто неймовірно! Зміна кваліфікації на некорупційну статтю вказує на очевидну помилку правоохоронців в початковій кваліфікації», – пояснив Олег Мицик.

Він додав, що внаслідок такої перекваліфікації обвинувачений не матиме жодних перешкод для роботи на держслужбі.