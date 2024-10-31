Личаківський районний суд Львова виніс вирок лікарю-наркологу психіатричної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону (ВМКЦ), який вимагав хабар у військового за визнання його непридатним до служби зі зняттям з військового обліку.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, лікар-нарколог Василь Павлов, працюючи у психіатричній клініці львівського військового госпіталю вимагав 5000 доларів у військовослужбовця за вплив на керівництво ВЛК, до якої він входив. За хабар ВЛК мала визнати військового непридатним до служби з виключенням з військового обліку. Василь Павлов заявляв, що якщо чоловік не дасть йому хабар, то його визнають обмежено придатним до служби.

Після передачі 5000 доларів наприкінці січня 2024 року лікаря-нарколога затримали правоохоронці. У судовому засіданні обвинувачуваний визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали та призначив Василю Павлову покарання – 34 тис. грн штрафу, також він має сплатити 16,6 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити.