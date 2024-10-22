На Львівщині оперуповноважений вимагав 4000 доларів хабаря у військовозобов’язаного чоловіка за те, що не відвезе його у ТЦК для мобілізації. Під час отримання 3000 доларів правоохоронця затримали.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, ввечері 14 жовтня 2024 року на Львівщині затримали оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1 після отримання 3000 доларів хабаря. Це частина із 4000 доларів, які поліцейський вимагав у військовозобов’язаного чоловіка за те, що не відвезе його у один з підрозділів ТЦК для мобілізації на військову службу. Обставини, за яких оперуповноважений вимагав хабар, у судовій ухвалі не вказані.

Відомо, що 15 жовтня затриманому правоохоронцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 ККУ (вимагання та отримання хабаря). Досудове розслідування проводить ДБР.

Наразі суд уже обрав запобіжний захід оперуповноваженому – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО, сплативши 242 тис. грн застави. Суд також наклав арешт на 3000 доларів хабаря та майно затриманого, зокрема автомобіль Volkswagen Passat, у якому йому передали гроші. Поліцейського також відсторонили від посади на час розслідування.