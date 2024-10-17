Яворівський райсуд Львівщини закрив кримінальне провадження щодо військовозобов’язаного чоловіка, який відмовився служити в ЗСУ. Його не покарають за ухилення від мобілізації, бо роботодавець оформив йому відстрочку від призову під час мобілізації.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі у жовні 2024 року, на початку лютого 2023 року щодо військовозобов’язаного жителя Львівщини порушили кримінальну справу через ухилення від призову під час мобілізації. Відомо, що чоловік отримав у ТЦК бойову повістку на відправку до військової частини, але письмово відмовився від проходження служби у ЗСУ.

Під час розгляду судового провадження адвокат військовозобов’язаного подав клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення його клієнта від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України через «зміну обстановки». Працедавець обвинуваченого забронював його від призову під час мобілізації і у нього є чинна бронь до 15 січня 2025 року.

Прокурор також заявив про підстави для звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності через «зміну обстановки». В ухвалі суду не вказано імені прокурора, відомо лиш, що йдеться про Яворівську окружну прокуратуру.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який задовольнив клопотання адвоката і військовозобов’язаного звільнили від кримінальної відповідальності, закривши справу без винесення вироку.

Нагадаємо, що українські суди систематично призначають реальні покарання (по 3 роки тюрми) військовозобов’язаним чоловікам за ухилення від мобілізації. Якщо ж їм призначають умовні терміни, то часто прокурори оскаржують їх, наголошуючи, що обвинувачені не проявили «щирого каяття» та не пішли на військову службу.