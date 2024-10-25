У Львові правоохоронці затримали посадовця Сихівського районного ТЦК за вимагання хабаря у військового. За хабар він обіцяв не переводити його на службу у зону бойових дій та уникнення покарання за перебування на службі у наркотичному сп’янінні.

Як повідомили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах, затримали посадовця Сихівського районного ТЦК Володимира Лісовського після передачі йому 2000 доларів хабаря. Затриманий є начальником групи морально-психологічного забезпечення РТЦК та вимагав гроші за не переведення військового на службу у зону бойових дій та не притягнення до відповідальності за перебування на службі у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, офіційну інформацію про затримання наразі не розголошують та обіцяють повідомити згодом.