Яворівський районний суд Львівської обласні виніс вирок львів’янину Андрію Якимцю за спробу переправлення за кордон трьох ухилянтів та передачу хабара прикордоннику. Винуватцю присудили умовне покарання та 17 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, у лютому цього року львів’янин запропонував хабар за переправлення ухилянтів. Передача грошей відбулася під час зустрічі на АЗС «Рональ» у селищі Івано-Франкове, де Андрій Якимець передав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю 9 000 доларів за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону України в межах пункту пропуску «Краківець» трьох чоловіків – з розрахунку 3 тис. доларів з особи.

Обвинувачений свою вину визнав та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Наталія Швед визнала Андрія Якимця винним у незаконному переправленні осіб через держкордон та пропозиції хабаря службовій особі (ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 369 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі зі сплатою штрафу у розмірі 17 тис. грн.

Водночас його звільнили від тюремного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Штраф також залишився у силі. На вирок ще може бути подана апеляція.