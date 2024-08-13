Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні дрібного хуліганства Володимира Звонарьова, який пошкодив цеглою автомобіль у Львові. За адмінправопорушення його оштрафували на 119 грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився ввечері 16 липня 2024 року на вул. Городоцькій біля кільцевої дороги Львова. Володимир Звонарьов умисно кинув цеглу на автомобіль Mazda, розбивши лобове скло.

Щодо чоловіка поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення дрібного хуліганства. На розгляд справи у суді Звонарьов не прийшов. У постанові не вказано причини вчинку порушника.

Справу розглянув суддя Юрій Бориславський, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві, призначивши 119 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові чоловік викинув телевізор з вікна багатоповерхівки та влучив у припарковане авто. Його також судили за дрібне хуліганство. Власники згаданих авто можуть подати цивільні позови до суду, щоб стягнути з порушників компенсації.