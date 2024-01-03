Франківський районний суд Львова виніс вирок сержанту поліції Олексію Гоцку, який із травматичним пістолетом напав на водія автомобіля, з яким не зміг розминутись на міжквартальній вулиці. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, сержант Олексій Гоцко перебував на посаді помічника чергового чергової частини відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. 10 лютого 2022 року близько 16:50 він за кермом Daewoo Lanos їхав вул. Володимира Великого на зустріч автомобілю Toyota Avensis. Оскільки розминутись у міжквартальному дворі двом автомобілям було не можливо, поліцейський опустив вікно у дверцятах та облаяв водія Toyota Avensis. Після цього обидва водії вийшли з авто для розмови, під час якої сержант штовхнув водія Toyota дверима свого автомобіля.

Після цього поліцейський дістав свій травматичний пістолет, підійшов до водія Toyota та перезарядив зброю. Потім він взяв водія за лікоть, відштовхнув його і вдарив спершу в праву ногу, потім у район грудей, шиї та обличчя. Згодом до чоловіків підійшов дільничий офіцер, що проходив поруч, однак Олексій Гоцко не реагував на його зауваження, продовжував замахуватись на водія Toyota та вистрілив вгору зі свого травмату.

Через цей інцидент слідчі повідомили Олексію Гоцку про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. В суді він свою провину визнав і розкаявся. Потерпілий в суд не прийшов, однак надіслав заяву, що претензій до поліцейського не має.

Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Марія Мартинишин визнала Олексія Гоцка винним у хуліганстві та оштрафувала на 17 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.