Франківський районний суд Львова виніс вирок військовслужбовцю Дмитру Г., який двічі самовільно покидав службу. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, Дмитро Г. уродженець Росії, але має українське громадянство. Він проходив військову службу за контрактом у одній із військових частин Львова. У березні 2024 року він самовільно залишив частину і добровільно повернувся лише у червні. Того дня він знову втік зі служби, аж доки у вересні 2024 року його місце перебування не встановили детективи ДБР.

У межах судового розгляду Дмитро Г. уклав із прокуратурою угоду про визнання вини та у вчиненому розкаявся. Однак, не зважаючи на це, суддя Франківського райсуду Степан Дзендзюра визнав його винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.