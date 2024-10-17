Львівський суд призначив 5 років тюрми солдату, який двічі тікав від служби
Після другої втечі Дмитра Г. розшукали співробітники ДБР
Франківський районний суд Львова виніс вирок військовслужбовцю Дмитру Г., який двічі самовільно покидав службу. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.
Як вказано в матеріалах справи, Дмитро Г. уродженець Росії, але має українське громадянство. Він проходив військову службу за контрактом у одній із військових частин Львова. У березні 2024 року він самовільно залишив частину і добровільно повернувся лише у червні. Того дня він знову втік зі служби, аж доки у вересні 2024 року його місце перебування не встановили детективи ДБР.
У межах судового розгляду Дмитро Г. уклав із прокуратурою угоду про визнання вини та у вчиненому розкаявся. Однак, не зважаючи на це, суддя Франківського райсуду Степан Дзендзюра визнав його винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.