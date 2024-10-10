Переправник разом з двома ухилянтами пробралися через огорожу кордону до Польщі

Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Дніпропетровщини Дмитру Веселову за переправлення ухилянтів через кордон до Польщі поза межами пункту пропуску. Переправнику призначили умовне покарання.

Як вказано у в матеріалах справи, у липні цього року Дмитро Веселов переправив двох чоловіків через державний кордон України до Польщі поза пунктом пропуску на території Хирівської громади Самбірського району. Переправник разом з вдома ухилянтами перетнули кордон, перелізши через огорожу інженерно-технічних та контролюючих споруд Державної прикордонної служби. Того ж дня їх затримали працівники польської прикордонної варти на відстані 1,5 км від знаку державного кордону та передали українським прикордонникам.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав.

Суддя Андрій Кушнір визнав Дмитра Веселова винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши 1,5 року іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.