Личаківський районний суд виніс вирок уродженцю Тернопільщини, солдату Василю Д., який самовільно залишив військову частину під час служби. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, Василь Д. проходив службу в одній із військових частин на Львівщині. 15 серпня 2024 року він самовільно залишив службу й був відсутній до 31 січня 2025 року, тобто майже пів року.

Під час досудового розслідування Василь Д. уклав із прокурором угоду про визнання вини. Враховуючи обставини справи, суддя Роман Грицко визнав його винним в самовільному залишенні частини за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що до 1 березня кожен військовослужбовець, який вчинив СЗЧ, може добровільно повернутися на службу без притягнення до кримінальної відповідальності.