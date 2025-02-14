Турківський районний суд призначив львівʼянину Адаму К. три роки тюрми за відмову від мобілізації. Чоловік пояснив, що не хотів служити, бо доглядає за психічно хворим братом.

Як вказано в матеріалах справи, 12 лютого 2024 року Адам К. отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Наступного дня він мав зʼявитися до ТЦК на відправку, однак він відмовився від бойової повістки.

У суді Адам К. свою провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що відмовився служити, адже не хотів лишати самого брата, який психічно хворий, має ІІ групу інвалідності та живе із ним.

Враховуючи обставини справи, суддя Марія Волинець визнала Адама К. винним в ухиленні від мобілізації за ст. 336 ККУ та призначила йому 3 роки увʼязнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.