Переправником ухилянтів виявився 32-річний мешканець Стрийського району

Поліцейські затримали у Львові 32-річного мешканця Стрийського району за переправлення ухилянтів. Організатор схеми за 17500 доларів пропонував клієнту втечу за кордон поза пунктом пропуску.

Як повідомили у вівторок, 11 лютого, у поліції Львівщини та Офісі генпрокурора, 32-річний мешканець Стрийщини за 17 500 доларів пропонував клієнту виїзд до Румунії поза пунктами пропуску. Він запевняв, що на тому боці кордону його зустріне прикордонник, який оформить виїзд без перешкод.

«Фігурант розробив детальний план та маршрут незаконного перетину кордону, сприяв у виготовленні підроблених документів, надав клієнту інструкції щодо порядку дій під час та після переходу на територію сусідньої держави, а також організував його доставку до місця перетину», – йдеться в повідомленні поліції.

Переправника затримали на гарячому під час одержання грошей

Підозрюваного затримали під час одержання всієї суми коштів. Як видно з оприлюднених правоохоронцями фото, затримання відбулося на парковці ТРЦ King Cross Leopolis у Львові.

Під час обшуку в затриманого вилучили гроші, чорнові записи, засоби зв’язку та інші речові докази. Йому повідомили про підозру за незаконне переправлення через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.