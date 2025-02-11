Затримали 40-річного переправника ухилянтів на гарячому під час передачі грошей

Поліцейські затримали у Львові організатора схеми для ухилянтів, ним виявився 40-річний місцевий таксист Руслан Козакевич. За нелегальне переправлення чоловіків через кордон він брав 12 тис. доларів з клієнта.

Як повідомили у вівторок, 11 лютого, у Західному регіональному управлінні ДПСУ та прокуратурі Львівщини, 40-річний мешканець Львівщини підшуковував потенційних клієнтів в інтернеті. За свої послуги ділок просив 12 тис. доларів. 11 500 він брав собі, а 500 доларів віддавав водію, який доставляв чоловіків на територію Закарпатської області.

Надалі організатор обіцяв детальну інструкцію щодо незаконного перетину кордону поза встановленими пунктами пропуску.

Затримали організатора схеми біля ТРЦ Victoria Gardens

Організатора схеми затримали під час передачі коштів. Як видно з оприлюднених прокуратурою фото, затримання відбулося на парковці біля ТРЦ Victoria Gardens на вул. Кульпарківській. Правоохоронці не розголошують особисті дані затриманого. За інформацією ZAXID.NET, затриманим виявився місцевий мешканець Руслан Козакевич. У 2022 році його судили за надання послуг таксі без дозвільних документів, тоді суд обмежився усним зауваженням.

Затриманому повідомили підозру в організації та сприянні у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі встановлюють усіх причетних до схеми.