Переправника затримали під час одержання 10 тис. євро від клієнта

На Львівщині поліцейські затримали 44-річного мешканця Прикарпаття, який заробляв на ухилянтах. Він переправляв клієнтів за кордон поза межами пунктів пропуску на Закарпатті.

Як розповіли у четвер, 30 січня, у поліції Львівщини та прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 44-річний прикарпатець налагодив для військовозобов’язаних незаконний канал переправлення до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску.

«Він забезпечував “клієнтів” транспортними засобами, інструктував, визначав відповідний час і безпечний маршрут у лісистій місцевості Закарпаття. Потенційних ухилянтів підшукував серед друзів та знайомих. За 10 тисяч євро чоловіки, які підпадають під обмеження виїзду за межі країни, могли уникнути мобілізації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Переправника затримали під час одержання 10 тис. євро від чергового клієнта. Під час обшуків у нього вилучили чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, гроші. Затриманому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.