До схеми втечі ухилянтів причетні держслужбовиця та представниця благодійного фонду

У Львові поліцейські спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили злочинну групу, яка переправляла за кордон військовозобов’язаних під виглядом водіїв гуманітарної допомоги. За версією слідства, схему організував 53-річний львів’янин спільно з представницею благодійного фонду та держслужбовицею.

Як повідомили у п’ятницю, 17 січня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, спільники підшукували охочих виїхати з країни під час війни чоловіків та вносили про них відомості до системи «Шлях». Таким чином щонайменше дев’ятьом ухилянтам вдалося виїхати до країн ЄС під виглядом водіїв гуманітарних перевезень.

Трьох підозрюваних затримали за організацію втечі ухилянтів

«За версією слідства, незаконну схему організував 53-річний львів’янин та залучив до «співпраці» ще двох осіб: 50-річну працівницю благодійного фонду та 34-річну держслужбовицю», – повідомили в спецпрокуратурі. За інформацією ZAXID.NET, у схемі фігурує представниця львівського БФ «Мрія малечі». За даними YouControl, фонд зареєстрований у 2014 році, його засновником є львів’янин Богдан Матвійшин.

Усім трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Організатора схеми затримали. Йому та двом іншим учасницям злочинної групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Слідчі встановлюють інші епізоди їхньої незаконної діяльності.