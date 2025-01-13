Організатора схеми затримали під час одержання грошей від клієнта

На Львівщині СБУ спільно з поліцейськими та військовими прокурорами заблокували черговий канал переправлення ухилянтів, організатором якого виявився 30-річний підприємець з Розвадівської громади Олег Попик. Його затримали під час отримання авансу у розмірі 15 тис. доларів від клієнта.

Як розповіли у понеділок, 13 січня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрюваний, 30-річний уродженець Стрийського району, підшукував чоловіків, які не мають права на безперешкодний виїзд за межі України під час війни, та за 21 тис. доларів США влаштовував для них трансфер до Польщі через один із пунктів пропуску на Львівщині.

«Встановлено, що він забезпечував внесення відомостей про них у електронну базу даних «Шлях» як водіїв міжнародних перевезень. Таким чином на підставі фіктивних документів ухилянти могли безперешкодно потрапити до Євросоюзу і там залишитись», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозрюваного затримали під час одержання грошей

Переправника ухилянтів затримали під час отримання 15 тис. доларів авансу. Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, за переправлення ухилянтів затримали мешканця села Крупське Розвадівської громади Олега Попика. За інформацією YouControl, п’ять років тому Олег Попик зареєстрований як ФОП, що займається роздрібною торгівлею та будівельними роботами. На останніх місцевих виборах балотувався до Розвадівської сільської ради від партії «Слуга народу», але не пройшов.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 150 тис. гривень застави. Також слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб. Винуватцю загрожує до дев’яти років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.