Затримали на хабарі хірурга, керівника ВЛК Мирослава Сукмановського

У Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського. Керівник ВЛК за 2 тис. доларів обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного.

Як розповіли у четвер, 9 січня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, військовозобов’язаний, уродженець Сокальщини, звернувся до лікаря за фіктивним діагнозом, а той за 2 тис. доларів погодився допомогти.

«Відповідно до домовленостей посадовець мав оформити рішення ВЛК про визнання чоловіка тимчасового непридатним до військової служби за станом здоров’я. Таким чином він міг отримати відтермінування від призову під час мобілізації», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці задокументували незаконну оборудку та затримали лікаря. Під час обшуків вдома і на роботі у нього знайшли та вилучили понад 16 тис. доларів, 7 тис. грн, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази.

Під час обшуків у голови ВЛК вилучили гроші та інші докази

Голові ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, а його клієнту – надання хабаря (ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 ККУ). Прокурори вирішують питання про відсторонення від посади голови ВЛК. Також встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Напередодні у Львівській міськраді повідомили про відсторонення від роботи лікаря-хірурга однієї з міських поліклінік, який також займає посаду в.о. голови військово-лікарської комісії при Шевченківському РТЦК та СП.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, затриманим виявився керівник ВЛК Шевченківського РТЦК Мирослав Сукмановський, який також працює лікарем поліклінічного відділення №1 лікарні імені Князя Лева на вул. Лемківській, 28.