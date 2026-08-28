Мирослав Сукмановський у суді свою вину визнав частково та розкаявся

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок голові резервного складу ВЛК Шевченківського РТЦК та CП Львова Мирославу Сукмановському, якого затримали на хабарі 2000 доларів від віськовозобов’язаного. Лікаря покарали штрафом у розмірі 85 тис. грн.

За матеріалами справи, на початку січня 2025 року Мирослав Сукмановський, будучи головою резервного складу ВЛК при Шевченківському РТЦК Львова та виконувачем обов’язків головного складу ВЛК, погодився за гроші посприяти військовозобов’язаному у видачі йому довідки про визнання тимчасово непридатним до військової служби.

Передача хабаря у розмірі 2000 доларів відбулася 7 січня 2025 року за місцем праці Мирослава Сукмановського – у приміщенні KHП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги», що на вул. Лемківській, 28.

У суді обвинувачений частково визнав свою вину та розкаявся. Пояснив, що працює у ТМО № 2 завідувачем хірургічного відділення та з грудня 2024 року за сумісництвом обіймав посаду голови резервного складу ВЛК Шевченківського району. Мирослав Сукмановський запевнив, що жодних грошей не вимагав, а все що відбулось, було ініціативою лише пацієнта, на яку обвинувачений пристав, спокусившись на матеріальне благо. Крім того, він зазначив, що до жодного з членів ВЛК (ні районного, ні обласного рівня) не підходив та не просив прийняти конкретне рішення відносно згаданого пацієнта, що надавало б останньому право на відстрочку від призову.

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Вивчивши докази у справі, суддя Ірина Зима визнала хірурга винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ) та призначила йому покарання – штраф у розмірі 85 тис. грн з позбавленням права обіймати керівні посади в закладах охорони здоров’я та ВЛК терміном на рік. Вирок ще може бути оскаржений.