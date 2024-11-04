Личаківський районний суд Львова виніс вирок харків’янину, який продавав трофейну зброю росіян, надсилаючи її поштою. Обвинувачений у суді розповів, що є волонтером та ремонтує авто для ЗСУ, а гроші від проданої зброї, яку він знайшов у лісопосадці, він скеровував на волонтерську діяльність. Суд врахував його пояснення та звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий строк.

Як вказано у вироку, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, уродженець Харкова Віктор Шапошніков через інтернет продавав трофейну зброю, яку, за його словами, він знайшов у лісопосадці після звільнення Балаклії. Зброю (підствольний гранатомет, пістолети Макарова та Глок) він надсилав поштою до свого покупця у Львові. Відомо, що клієнт харків’янина співпрацював із правоохоронцями.

Щодо харків’янина відкрили кримінальну справу за фактом незаконного продажу зброї. У суді він визнав свою провину та розповів, що знайшов трофейну зброю після звільнення Балаклії. Обвинувачений заявив, що займається волонтерством та ремонтує техніку для ЗСУ, отримані гроші він скеровував на волонтерську діяльність.

Справу розглянув суддя Володимир Мармаш, який дослідив усі матеріали справи та врахував, що обвинувачений є раніше не судимим та займається волонтерством для ЗСУ. Він призначив Шапошнікову три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання із дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.